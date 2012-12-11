Грузія заявила про свою готовність до діалогу з Росією

"Ми також позитивно поставилися до коментаря пана Лаврова щодо готовності Росії відновити з Грузією торгівельно-економічні зв'язки. Ми підкреслюємо нашу готовність до солідного і конструктивного діалогу з Російською Федерацією", - сказав З.Абашидзе на брифінгу в Тбілісі.

Він підтвердив, що зустріч сторін відбудеться в найближчі дні, ймовірно в Швейцарії, яка після розриву грузино-російських дипломатичних відносин виступає посередником між двома країнами.

З.Абашидзе також наголосив, що грузинська сторона не ставить ніяких попередніх умов для відновлення діалогу з Росією і чекає того ж від Москви. "Судячи з заяви пана Лаврова, вважаю, що для російської сторони це прийнятно", - цитує РосБізнесКонсалтинг.

За його словами, перша зустріч матиме технічний характер. "Ймовірно, вона відбудеться з паном Карасіним, другою особою російського МЗС", - додав грузинський спецпредставник.