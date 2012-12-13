ЄС закликають ввести санкції за «списком Магнітського»

Заступник голови комітету з міжпарламентського співробітництва Євросоюз-Росія Вернер Щульц, що представляє партію європейських "зелених", закликав сьогодні до введення ЄС візових санкцій щодо групи російських посадових осіб, причетних до смерті в 2009 році в СІЗО юриста Сергія Магнітського, повідомляють РІА «Новости».

Сенат США 6 грудня ухвалив "закон Магнітського", який передбачає візові санкції щодо росіян, причетних, на думку конгресменів, до порушень прав людини. Держдума має намір відповісти на це своїм документом. Нижня палата російського парламенту 14 грудня розгляне в першому читанні законопроект "Про заходи впливу на осіб, причетних до порушення прав громадян РФ".

"Європейський союз повинен ввести заборону на в'їзд для всіх людей, які несуть відповідальність у справі Магнітського. Одночасно слід полегшити візовий режим для російських громадян", - заявив В.Шульц.

Рада Євросоюзу із закордонних справ може на початку 2013 року приступити до розгляду рекомендації Європарламенту про застосування санкцій щодо 60 російських офіційних осіб, нібито причетних до смерті Магнітського, повідомила раніше європарламентарій з Естонії Крістіна Оюланд. Вона представляє третю за чисельністю фракцію ЄП - Альянс європейських лібералів і демократів (ALDE) і є автором схваленої в жовтні асамблеєю доповіді, яка рекомендує Раді міністрів ЄС ввести візові обмеження і заморозити активи (у разі наявності таких) в Європі російських чиновників зі "списку Магнітського ". Між тим, постійний представник Росії при ЄС Володимир Чижов раніше висловив думку, що в Ради ЄС "вистачить розуму і почуття реалізму не підтримувати рекомендацію Європарламенту".