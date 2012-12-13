Новим главою СОТ буде вже не європеєць

Про це передають РІА «Новости».

"Він, безумовно, буде не з Європи", - наводить його слова на прес-конференції в Женеві після зустрічі з Ламі.

Довідка УНІАН. Світова організація торгівлі (СОТ) - міжнародна організація, створена з метою лібералізації міжнародної торгівлі і регулювання торгово-політичних відносин держав-членів. СОТ є правонаступницею Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ), що існувала з 1947 року.