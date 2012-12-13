Новим главою СОТ буде вже не європеєць
22:11, 13 грудня 2012Світ
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Новим керівником Світової організації торгівлі після француза Паскаля Ламі, чий мандат на цій посаді закінчується 31 серпня 2013 року, не стане представник Європи, вважає єврокомісар з торгівлі Карел де Гюхт.
СОТ очолить не європеєць
Про це передають РІА «Новости».
"Він, безумовно, буде не з Європи", - наводить його слова на прес-конференції в Женеві після зустрічі з Ламі.
Довідка УНІАН. Світова організація торгівлі (СОТ) - міжнародна організація, створена з метою лібералізації міжнародної торгівлі і регулювання торгово-політичних відносин держав-членів. СОТ є правонаступницею Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ), що існувала з 1947 року.
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