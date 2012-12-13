У Киргизії вирішили штрафувати за незнання державної мови

Відповідний законопроект, як передає K-News, депутати прийняли в першому читанні.

Законопроект являє собою поправки до чинного закону "Про державну мову Киргизької Республіки" і кодексу про адміністративні правопорушення.

Документ, зокрема, розширює коло чиновників, зобов'язаних знати державну (киргизьку) мову. За чинним законодавством, це президент, прем'єр-міністр, спікер парламенту, а також голови Верховного суду і Конституційної палати. У новій редакції цей список суттєво доповнений: туди додані члени уряду та їх заступники, статс-секретарі, губернатори, мери міст, а також акими (голови місцевих адміністрацій) та їх заступники.

Законопроект передбачає також проведення іспитів на знання киргизької мови для осіб, які бажають вступити на державну службу.

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За недотримання чи неналежне виконання закону "Про державну мову" (наприклад, незнання мови тими чиновниками, які зобов'язані її знати) пропонується запровадити штрафи.

Для посадових осіб (керівників організацій) штраф, зокрема, становитиме від 50 до 100 "розрахункових показників" (від п'яти тисяч до 10 тисяч сомів - це приблизно 100-200 доларів). У разі повторного порушення розмір штрафу для посадових осіб складе до 500 "розрахункових показників".

Відповідно до статті 10 Конституції Киргизії, статус державної має киргизька мова, зауважує Лента.ру. Водночас у конституції зафіксовано, що російська мова в республіці вживається як офіційна.