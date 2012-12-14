Помер творець штрих-коду

Про це повідомив сьогодні британський телеканал "Скай Ньюс".

У вересні Вудланду виповнився 91 рік.

У 1948 році, коли Вудланд був аспірантом Інституту Технології Університету Дрекселя у Філадельфії (США), він разом зі своїми однокурсниками Бернардом Сильвером і Джордіну Джохенсоном за завданням одного з деканів почав розробку системи, яка могла б автоматично зчитувати інформацію про продукт при його контролі. Пізніше Вудланд перебрався до Флоріди, де продовжив свою роботу. Там він сформував свій перший код з піску на березі. У 1949 році Вудланд і Сільвер подали заявку на винахід і в 1952 році отримали патент на нього.

Першим продуктом, який пройшов через контроль з використанням штрих-коду, стала жувальна гумка. Це сталося в одному з супермаркетів Огайо в 1974 році.

У 2011 році Вудланд і Сільвер були прийняті в американський Національний Зал слави винахідників.

Лінійний штрих-код, який являє собою послідовність чорних і білих смуг або інших геометричних фігур, можна зустріти на мільйонах продуктів по всьому світу.

У даний час крім лінійних штрих-кодів почали широко використовувати двомірні.

ІТАР-ТАРС