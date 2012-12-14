Обама сьогодні підпише законопроект про «список Магнітського»

"Президент підпише законопроект у п'ятницю", - йдеться в повідомленні прес-служби. Відповідний законопроект, запропонований і прийнятий палатою представників конгресу США, сенат схвалив тиждень тому.

Напередодні джерело РІА Новости, знайоме з ситуацією, повідомило, що документ буде підписаний до кінця тижня.

У заяві, присвяченій ухваленню законопроекту сенатом, Обама раніше відзначав, що скасування обмежувальної зовнішньоторговельної поправки Джексона-Веніка дозволить американському бізнесу і американським робітникам скористатися всіма перевагами правил СОТ, заради яких США вели напружені переговори.

Крім того, президент США пообіцяв, що його адміністрація продовжить допомагати тим, хто відстоює в Росії демократичні цінності. Тим самим він нагадав, що одночасно із зняттям торговельних обмежень законопроект передбачає введення візових і економічних санкцій відносно ряду російських чиновників, нібито причетних до порушень прав людини в РФ.