Обама номінував на посаду держсекретаря суперника Буша на виборах 2004

Президент США Барак Обама номінує сенатора від штату Массачусетс Джона Керрі на посаду держсекретаря, повідомляє Газета.ru.

Дж.Керрі був суперником Джорджа Буша-молодшого на президентських виборах 2004 року.

Спочатку вважалося, що Дж.Керрі є кандидатом на посаду голови Пентагону.

Аналітики передбачали, що на посаду держсекретаря Б.Обама номінує посла США в ООН Сьюзан Райс, проте виявилось, що вона пов’язана з політичним скандалом щодо розслідування обставин вбивства американського посла у Лівії. Деякі республіканці стверджували, що вона навмисно дезінформувала суспільство, щоб допомогти переобратися Б.Обами.

Вважається, що Дж.Керрі давно вже хотів стати головою зовнішньополітичного відомства США, проте чотири роки тому Б.Обама запропонував цей пост Ґіларі Клінтон, яка була суперником чинного президента на демократичних праймеріз.