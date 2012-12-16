Сирійська армія з повітря обстріляла табір палестинських біженців

Сирійська армія обстріляла з повітря табір палестинських біженців, розташований на півдні Дамаску, повідомляє РІА «Новости»з посиланням на "Сірійський центр, моніторингу за дотриманням прав людини" (OSDH), що базується у Лондоні.

"Військові літаки завдали авіаудару біля госпіталю "Аль-Бассель", розташованого в таборі для біженців "Ярмук", внаслідок чого постраждали кілька осіб", - повідомляють правозахисники.

Агентство Рейтер наводить інші дані, згідно яким у результаті обстрілу загинули десятки осіб.

Конфлікт у Сирії триває з березня 2011 року, жертвами насильства у країні, за різними даними, стали від 20 до 30 тисяч осіб. Власті Сирії заявляють, що стикаються з опором добре озброєних бойовиків, підтримка яким надається ззовні.