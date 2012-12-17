Болгарія попросила США розмістити в країні постійний військовий контингент

За даними видання, пропозиція була зроблена міністром оборони Аню Ангеловим та іншими членами болгарської делегації в ході їхнього візиту в США, який відбувся на початку грудня. Американські війська і їх командування планують розмістити на полігоні "Ново село" недалеко від міста Слівен, де також будуть проводитися навчання.

За словами представників міністерства оборони Болгарії, розміщення військового контингенту, по-перше, посприяє зміцненню безпеки в регіоні, а по-друге, дозволить болгарській армії перейняти досвід американських солдатів.

Як повідомляє Лента.ру, переговори мали попередній характер, ніяких офіційних документів поки підписано не було. Діюча угода між Болгарією і США про розміщення військових баз була укладена в 2006 році і має діяти 10 років. Згідно з нею, на території країни може перебувати 2500 солдатів, і ще 2500 можуть бути розміщені на термін до 90 днів.