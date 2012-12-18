Туристи купують квитки в один кінець через «Апокаліпсис»

Туристи з усього світу почали купувати квитки тільки в один кінець через наближення «кінця світу», який, згідно з деякими трактуваннями Календаря Майя, очікується 21 грудня. У зв'язку з цим авіаперевізники та туроператори вимушені організовувати спеціальні акції та дисконти.

В наявності опинилася величезна кількість дешевих авіаквитків, зафіксовано низький попит за всіма зарубіжними напрямками - ближніми і дальніми, констатують гравці ринку. А найпопулярнішими напрямками зараз є Франція та Туреччина, повідомляє ZN.ua.

Нагадаємо, у Франції знаходиться пік Бюгараш в передгір'ях Піренеїв. За прогнозам місцевих ясновидців, це єдине місце, на якому можна буде пережити «Судний день» 21 грудня: прилетять інопланетяни і заберуть з собою всіх бажаючих вижити. До цієї дати там очікують прибуття близько 100 тисяч журналістів, туристів і релігійних фанатиків.

Небувалий наплив відвідувачів через страх перед нібито прийдешнім «кінцем світу» переживає і невелике село Сірінс в Туреччині, недалеко від Ефеса, звідки на небо піднеслася Діва Марія. Деякі люди вважають, що у Сірінс «дуже потужна енергетика, яка перенесе їх в інше місце в космосі».

Близько 200 тисяч туристів зустрінуть «кінець світу» в Гватемалі, де цю подію вирішили перетворити на грандіозне свято. «Вже зараз практично неможливо знайти місце для ночівлі в містечках, які прилягають до археологічних зон, де будуть проходити церемонії і фестивалі в ознаменування" нового світанку майя ", - заявив директор місцевого інституту туризму Педро Дучес.

Саме ця країна вважається колискою культури майя. З вечора 20 грудня тут почнуться вистави в 13 археологічних зонах, пов'язаних з майя, а пряма трансляція цієї події буде вестися на багато країн світу.

Нащадки древніх майя абсолютно не приймають апокаліптичні ідеї, настільки розрекламовані в західному світі. За їх словами, швидше дата 21 грудня 2012 відноситься не до кінця, а до початку нової ери. Такої ж думки дотримується і уряд Гватемали.