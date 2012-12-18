Обама підтримає законопроект про заборону на продаж зброї

"Він (Обама) підтримує ідею сенатора Файнстайн відродити законопроект, що забороняє продаж бойової зброї, але проблема ширша", - сказав на прес-брифінгу у вівторок офіційний представник Білого дому Джей Карні, повідомляють РІА Новости.

Як повідомляв УНІАН, більше 120 тисяч американців підписали петицію до влади США з вимогою почати обговорення заходів з обмеження вільного продажу зброї.

Право володіти вогнепальною зброєю закріплено в конституції США, проте це право в реальності тягне за собою проблему - повторювані чи не щотижня перестрілки в школах, торгових центрах і церквах. Останній такий інцидент стався в п'ятницю - 20-річний зловмисник убив 20 дітей і сім викладачів в школі штату Коннектикут. Злочинець стріляв із зареєстрованої на своє ім'я зброї - автоматичної гвинтівки й двох пістолетів.