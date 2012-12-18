Обама підтримає законопроект про заборону на продаж зброї
Президент США Барак Обама підтримує ідею винесення на розгляд конгресу законопроекту про заборону продажу бойової зброї, але вважає це лише одним із заходів щодо припинення насильства в країні.
"Він (Обама) підтримує ідею сенатора Файнстайн відродити законопроект, що забороняє продаж бойової зброї, але проблема ширша", - сказав на прес-брифінгу у вівторок офіційний представник Білого дому Джей Карні, повідомляють РІА Новости.
Як повідомляв УНІАН, більше 120 тисяч американців підписали петицію до влади США з вимогою почати обговорення заходів з обмеження вільного продажу зброї.
Право володіти вогнепальною зброєю закріплено в конституції США, проте це право в реальності тягне за собою проблему - повторювані чи не щотижня перестрілки в школах, торгових центрах і церквах. Останній такий інцидент стався в п'ятницю - 20-річний зловмисник убив 20 дітей і сім викладачів в школі штату Коннектикут. Злочинець стріляв із зареєстрованої на своє ім'я зброї - автоматичної гвинтівки й двох пістолетів.