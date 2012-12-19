Президентом Південної Кореї вперше стала жінка

60-річна донька колишнього диктатора, кандидат від правлячої партії "Сенурі" Пак Кин Хе за підсумками голосування обійшла свого головного суперника Мун Чже Іна від Об'єднаної демократичної партії, свідчать дані виборчкому.

Незважаючи на те, що не підраховано ще менш ніж 20% бюлетенів, Центральна виборча комісія заявила, що Пак забезпечила собі перемогу на президентських виборах, набравши 51,6% голосів.

РІА "Новости"