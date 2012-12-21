ООН: конфлікт у Сирії перетворюється на міжрелігійний

Як йдеться у документі, підґрунтям для якого стало опитування більше тисячі свідків і учасників конфлікту, "етнічні та релігійні меншини активніше долучилися до ворогуючих сторін, поглиблюючи конфесійний розбрат".

У доповіді наголошується, що дії обох сторін "дедалі більше порушують міжнародне право".

При цьому цілі громади опинилися перед ризиком бути вигнаними з Сирії або вбитими у країні.

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Доповідь також застерігає, що радикальні ісламістські групи ведуть дедалі активнішу боротьбу проти уряду окремо від Вільної сирійської армії.

Конфлікт у Сирії триває з березня 2011 року, жертвами насильства у країні, за різними даними, стали від 20 до 30 тисяч осіб, нагадує ВВС Україна. Влада Сирії заявляє, що стикається з опором добре озброєних бойовиків, підтримка яким надається ззовні.