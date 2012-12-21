WikiLeaks оприлюднить понад мільйон нових документів

Про це повідомляє Agence France-Presse з посиланням на заяву творця проекту Джуліана Ассанжа.

Як повідомляється, 20 грудня Ассанж звернувся до своїх прихильників з балкона еквадорського посольства в Лондоні, відзначаючи таким чином півріччя свого безвихідного перебування в стінах дипмісії.

Засновник WikiLeaks заявив, що протягом 2013 портал викладе у відкритий доступ більше мільйона закритих документів, які наразі готуються до публікації, а також заявив, що готовий до переговорів з розв'язання свого статусу.

За виступом Ассанжа спостерігали близько сотні його прихильників і журналістів. Поліція Лондона посилила заходи безпеки, але інцидентів не було.

Ассанж, нагадує Лента.ру, переховується в посольстві Еквадору в Лондоні з 19 червня 2012 року, після того як англійський суд ухвалив видати його Швеції, влада якої звинувачує його у злочинах сексуального характеру. Сам Ассанж вважає, що Стокгольм може згодом видати його США, де йому пред'явлені звинувачення в розголошенні секретної інформації та шпигунстві. У серпні Еквадор офіційно надав Ассанжеві політичний притулок.

Проект WikiLeaks, що спеціалізується на публікації секретних документів, був запущений в 2006 році. Найбільшу популярність порталу принесли публікації 400 тисяч матеріалів про війну в Іраку, а також понад 250 тисяч депеш дипломатичного корпусу США, викладені у відкритий доступ наприкінці 2010 року.