У США дітей раніше відправили на канікули через чутки про апокаліпсис

Про це повідомляє РІА Новости з посиланням на газету USA Today.

Керівництво навчальних закладів округів Дженесі, Лапіра та інших, дізнавшись про чутки про нібито можливий спалах насильства у школах Мічигану на цьому тижні, ухвалило рішення відправити школярів на канікули починаючи з четверга, а не з суботи, як було заплановано за розкладом.

У деяких інших школах канікули розпочнуться в п'ятницю. При цьому ніякими конкретними підтвердженнями існування загрози для учнів адміністрація не має в своєму розпорядженні, заходи були прийняті в цілях обережності, зазначає USA Today.

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За інформацією видання, причиною для занепокоєння також стали недавні події в початковій школі "Сенді Хук" в місті Ньютаун штату Коннектикут, де 20-річний Адам Ланза влаштував криваву бійню, застреливши 27 людей, з яких 20 - діти віком від п'яти до десяти років.

Дату 21 грудня 2012 багато хто вважає днем ​​так званого кінця світу за прогнозами стародавніх майя. Майя вважали, що в цей день відбудеться закінчення циклу довгого рахунку Ери П'ятого Сонця. На цій даті календар обривається, що дало песимістам підстави вважати, ніби стародавні майя таким чином передбачили кінець світу. Велика частина вчених заявляє, що ні про який кінець світу у передбаченнях майя не йдеться.