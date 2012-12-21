Чехія не поспішає вводити євро
21:20, 21 грудня 2012Світ
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Уряд Чехії поки не планує вступу країни до єврозони.
Петр Нечас зробив заяву щодо єврозони
Уряд Чехії поки не планує введення єдиної європейської валюти - євро, повідомляє чеське інформагентство ЧТК з посиланням на заяву прем'єр-міністра Петра Нечаса.
"Уряд не буде поки позначати дату вступу до єврозони", - сказав Нечас. За його словами, в 2013 році Чехія також не стане вести переговори про приєднання до зони ЕRМ-2 (договір щодо обміну національної валюти на єдину європейську валюту).
Глава уряду Чехії зазначив, що на даний момент введення в країні євро "невигідне для національної економіки".
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