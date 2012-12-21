ЗМІ: Прем'єр Італії пішов у відставку

Про це йдеться у повідомленні президентського Квірінальського палацу, інформують РІА «Новости».

М.Монті очолив уряд Італії в листопаді минулого року після того, як у відставку пішов його попередник Сільвіо Берлусконі.

Як наголошується в заяві канцелярії президента, глава держави прийняв відставку М.Монті. У суботу Дж.Наполітано проведе консультації з керівниками парламентських груп.

М.Монті, що є довічним сенатором, оголосив про свій намір подати у відставку відразу після ухвалення парламентом так званого "закону про стабільність" 8 грудня. Очікується, що чергові парламентські вибори пройдуть на Апеннінах 24 лютого.