ЗМІ: Прем'єр Італії пішов у відставку
22:56, 21 грудня 2012Світ
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Прем'єр-міністр Італії Маріо Монті сьогодні ввечері подав президентові країни Джорджо Наполітано прохання про відставку.
Маріо Монті подав у відставку / Фото: Zinneke з Вікіпедії
Про це йдеться у повідомленні президентського Квірінальського палацу, інформують РІА «Новости».
М.Монті очолив уряд Італії в листопаді минулого року після того, як у відставку пішов його попередник Сільвіо Берлусконі.
Як наголошується в заяві канцелярії президента, глава держави прийняв відставку М.Монті. У суботу Дж.Наполітано проведе консультації з керівниками парламентських груп.
М.Монті, що є довічним сенатором, оголосив про свій намір подати у відставку відразу після ухвалення парламентом так званого "закону про стабільність" 8 грудня. Очікується, що чергові парламентські вибори пройдуть на Апеннінах 24 лютого.
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