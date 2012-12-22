Терорист підірвав себе посеред натовпу мітингувальників у Пакистані

Як повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на місцеві ЗМІ, терорист-смертник привів у дію бомбу на мітингу активістів, який проходив у місті, "Авамі нешнл парті" - одній з найвпливовіших на північному заході країни політичних партій, яка представляє інтереси пуштунів.

Серед поранених у результаті теракту – міністр залізниць Хаджі Гулам Ахмад Білур, який є одним із ключових керівників цієї партії.

У поліції не сумніваються, що вибух у Пешаварі – справа рук екстремістів руху пакистанських талібів "Техрік-і-талібан Пакистан".