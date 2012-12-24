В КНДР заснували міжнародну премію імені Кім Чен Іра

Премія призначена для політичних діячів, відомих вчених і підприємців, які "вносять внесок у справу досягнення загального миру, захисту національного суверенітету, а також розвиток культури".

Премія з врученням диплома і золотої медалі буде присуджуватися з нагоди дня народження Кім Чен Іра 16 лютого, оголошеного в КНДР національним святом під назвою "День сяючої зірки".

У повідомленні ЦТАК також зазначається, що міжнародна рада з присудження цієї премії створена в Нью-Делі.

Нагадаємо, що лідер КНДР Кім Чен Ір раптово помер 17 грудня 2011 року. Молодший син покійного лідера Кім Чон Ин був названий "великим продовжувачем" справи свого батька і його наступником.

Відзначимо, що восени ще одна "країна-ізгой" - Іран - заявила, що в ісламських вчених з'явиться премія, створена за зразком Нобелівської. Нагорода за досягнення в науці і технології вручатиметься в трьох областях раз на два роки. Як повідомляє іранське новинне агентство Fars, премію назвуть "Світова премія Великого Пророка".