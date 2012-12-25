Студенти в Москві зводять барикаду

Раніше Міністерство освіти і науки РФ видало наказ про звільнення ректора Російського державного торгівельно-економічного університету (РДТЕУ) Сергія Бабуріна. Призначений виконувати його обов'язки Андрій Шкляєв пообіцяв об'єднати два вузи безболісно для студентів і викладачів. Однак керівництво протестуючого університету та його студенти заявляли про намір продовжувати акцію. Сам Шкляєв заявив РІА "Новости", що планує вже завтра вранці приступити до роботи.

Група студентів РДТЕУ, яка вирішила провести ніч у будівлі вишу, споруджує барикаду з столів і стільців на вході в будівлю. Протестуючі очікують, що новий в.о. ректора спробує в середу пройти на робоче місце.

За словами викладача історії РДТЕУ, координатора страйкового комітету вузу Івана Міронова, який виступав зі сцени актового залу, учасники акції мають намір також сформувати "живий щит, який пропускатиме всіх наших і не пускатиме не наших".

Студенти РДТЕУ минулого тижня провели в будівлі свого вузу акцію протесту проти того, що університет оголошений "неефективним" за підсумками моніторингу освіти та науки РФ і підлягає реорганізації. Ректорат не перешкоджав акції та зазначив, що навчальному процесові вона не заважає. Міністерство 20 грудня підтвердило, що РДТЕУ вирішено приєднати до університету імені Плеханова. Того ж дня студенти оголосили про припинення акції, але 24 грудня відновили її.