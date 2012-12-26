У Львові відбудеться засідання з придністровського врегулювання

Про це УНІАН повідомили в Департаменті інформації та преси МЗС РФ за підсумками зустрічі статс-секретаря – заступника глави МЗС РФ Григорія Карасіна і політичного представника в процесі придністровського врегулювання, заступника глави уряду, міністра закордонних справ Придністров'я Ніни Штанські.

«У ході розмови, що відбулася, обговорювалася сучасна ситуація в придністровському врегулюванні, а також питання підготовки до чергового офіційного засідання «Постійної наради з політичних питань у рамках переговорного процесу з придністровського врегулювання» (лютий 2013 р., Львів)», - йдеться в повідомленні.

Формат «5+2» передбачає участь у переговорах двох конфліктуючих сторін - Молдови і Придністров'я; трьох посередників - Росії, України і ОБСЄ; а також двох спостерігачів – США і ЄС.