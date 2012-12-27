Від спеки помер білий ведмідь

"З глибоким сумом повідомляємо про смерть нашого єдиного в зоопарку полярного ведмедя, якого любили всі без винятку", - зазначається в повідомленні.

Ця новина за годину стала однією з найпопулярніших у Південній Америці в соціальній мережі Facebook.

Офіційною причиною загибелі тварини називають гіпертермію: спека в ці дні в Буенос-Айресі досягала 40 градусів. Негативно на здоров'ї всіх, зокрема й тварин, позначалися різкі, до 20 градусів, перепади температури.

У прес-релізі зоопарку, який цитує РІА "Новости", зазначається, що ведмідь мав "нервовий темперамент, і на" його температурний обмін, що призвів до задишки і подальшої загибелі, вплинув гуркіт вибухів від петард на Різдво ". Водночас адміністрація наголошує, що ведмедю були створені належні умови, які відповідають міжнародним нормам: великий вольєр з басейном на 145 тисяч літрів.