ЗМІ: У Сирії повстанці штурмують важливі військові бази

Про це сьогодні повідомили сирійські активісти, базовані в Лондоні, посилаючись на власні джерела в Сирії.

За їхніми даними, між сторонами спалахнули гарячі бої, урядові війська вдаються до бойової авіації проти повстанців. Повстанці ніби то заявили, що мають намір узяти цю стратегічно важливу базу, незважаючи на втрати.

Як відомо, База Ваді-Дейф захищає головний шлях постачання з Дамаска урядових військ у місті Алеппо, де між сторонами точаться тривалі бої.

У цьому регіоні провідною силою є повстанці з екстремістського ісламістського угруповання, відомого як Фронт «Ан-Нусра», що його США визнали за терористичне. Сьогодні, за словами лондонських активістів, воно також нападало на урядові війська, які охороняють аеропорт Алеппо. Бої тривали і в кількох районах міста. У жовтні це саме угруповання вже захопило місто Мааррат-ан-Нууман із військовою базою біля нього неподалік місця нинішніх боїв, теж на шосе Дамаск – Алеппо.

Радіо Свобода