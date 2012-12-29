На заході Африки затонув пароплав: щонайменше 22 загиблих
09:00, 29 грудня 2012Світ
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Біля берегів Гвінеї-Бісау затонув пароплав, 22 людини загинули, ще 69 зникли безвісти
Щонайменше 22 людини загинули, ще 69 зникли безвісти під час аварії перевантаженого пароплава біля берегів Гвінеї-Бісау на заході Африки.
Лише шість людей із 97, що знаходилися на борту були врятовані, повідомляє ІТАР-ТАСС. Причиною трагедії стало перевантаження судна й сильні хвилі. Судно йшло в порт Бісау з острова Болома в Атлантичному океані.
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