На заході Африки затонув пароплав: щонайменше 22 загиблих

Щонайменше 22 людини загинули, ще 69 зникли безвісти під час аварії перевантаженого пароплава біля берегів Гвінеї-Бісау на заході Африки.

Лише шість людей із 97, що знаходилися на борту були врятовані, повідомляє ІТАР-ТАСС. Причиною трагедії стало перевантаження судна й сильні хвилі. Судно йшло в порт Бісау з острова Болома в Атлантичному океані.