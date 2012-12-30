Влада Узбекистану спростовує перейменування Діда Мороза

Про це повідомляється на офіційному сайті Міністерства у справах культури і спорту Узбекистану.

"Це просто несерйозно. У мене не було і немає для цього жодних повноважень. Жодних таких наказів зовсім не було. Все як було, так і є, але тільки значно краще, ніж у минулі роки. Про це особливо поклопоталися керівники нашої країни. Такого свята новорічного, як цього разу, за задумом, за красою в Ташкенті, в інших містах республіки дотепер не було", - сказав Т.Кузієв.

За його словами, в новорічних постановках використовувалися хай-тек технології. "Вперше на величезному екрані багатоповерхової будівлі на площі, увечері, в режимі он-лайн відбуватиметься трансляція новорічного свята як у Ташкенті, так і в інших містах нашої батьківщини. Водночас на цих екранах демонструватимуться улюблені мультфільми і наших дітлахів, і дорослих", - повідомив міністр.

"Погляньте, як гарна на площі найвища ялинка, погляньте, як перетворюється з настанням вечора вулиця, що прилягає до площі Мустакиллік. Вона буквально виблискує вогнями, так само, як і кращі вулиці і площі світу. І все це зроблено руками, розумом і талантом наших кращих майстрів, дизайнерів, режисерів. І ще я хотів би наголосити, що з перших днів незалежності глава нашої держави приділяє особливу увагу розвитку нашої культури і мистецтва, для цього створюються всі необхідні умови", - наголосив Т.Кузієв.

Напередодні російські ЗМІ повідомляли з посиланням на артиста одного з ташкентських театрів про те, що Міністерство у справах культури і спорту Узбекистану рекомендувало всім театрам країни перейменувати головних персонажів новорічних постановок.

Зокрема, Діда Мороза запропоновано називати Зоряним Чарівником, а Снігуроньку - Зоряною Феєю. Відповідну рекомендацію нібито було дана ще в листопаді, за підсумками наради художніх керівників ташкентських театрів з міністром у справах культури і спорту. Т.Кузієв нібито на цій нараді запропонував розробити образи Діда Мороза і Снігуроньки з "американсько-європейським" ухилом. На його думку, повинно йтися про героїв, наближених до Санта-Клауса і його казкової помічниці.

10 грудня сайт "Узметроном" повідомив, що в передачах узбецьких телеканалів, присвячених Новому року, влада не рекомендувала показувати Діда Мороза, Снігуроньку, Бабу Ягу та інших персонажів російських казок. Через тиждень це ж видання, посилаючись, на власні джерела, повідомило, що голови районних адміністрацій (хокіми) Ташкента зібрали власників місцевих кафе і ресторанів і настійливо рекомендували їм 31 грудня під будь-яким приводом закрити свої заклади.

Як стверджували ЗМІ, такі рекомендації були дані у зв'язку з наміром влади поступово відмовитися від святкування Нового року, оскільки це - не традиційне узбецьке свято.