Держсекретар США Клінтон знову потрапила до лікарні

Про це повідомив журналістам заступник помічника держсекретаря США зі зв`язків із громадськістю і пресою Філіп Райнес, передає ІТАР-ТАСС.

За його словами, лікарі виявили тромб у неділю під час чергового медичного обстеження Г.Клінтон. На даний час вона перебуває у Пресвітеріанському госпіталі в Нью-Йорку.

”У ході чергового обстеження лікарі виявили у держсекретаря згустка крові, що утворився після струсу мозку, якого вона дістала кілька тижнів тому”, - сказав Ф.Райнес. У найближчі 48 годин, продовжив він, голова зовнішньополітичного відомства перебуватиме під спостереженням лікарів. Їй призначено лікування за допомогою препаратів, що перешкоджають згортанню крові. Де саме утворився згусток, не повідомляється.

Цього ж місяця Г.Клінтон під час зарубіжної поїздки захворіла на шлункову інфекцію, а потім - вже у Вашингтоні через різке зневоднення організму втратила свідомість, вдарилася головою і дістала струс мозку.

”Лікарі продовжать оцінювати стан здоров`я Клінтон, - сказав Ф.Райнес. - Вони визначать, чи необхідні якісь додаткові кроки”.

Наступного місяця Г.Клінтон, як очікується, залишить свою посаду. Її місце має зайняти сенатор Джон Керрі, якого недавно висунув на посаду держсекретаря Президент Барак Обама.