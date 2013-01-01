Шістдесят людей загинули під час новорічного святкування в Кот-д`Івуарі

Тиснява утворилася в натовпі людей, які зібралися подивитися на новорічні феєрверки в центрі Абіджана, повідомляють РІА Новости.

”За попередніми даними, 60 загинули і понад 200 поранені”, - сказав полковник пожежних сил Абіджана Ісса Сакко. Тим часом інше джерело повідомило агентству Рейтер про загибель 61 людини і 48 постраждали.

Абіджан є найбільшим містом західноафриканської країни і адміністративним центром однойменного департаменту.