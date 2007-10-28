Центрвиборчком РФ допустив 11 партій до виборів у Думу

Центрвиборчком РФ в неділю завершив реєстрацію федеральних списків кандидатів від політичних партій на виборах депутатів Держдуми п`ятого скликання, які пройдуть 2 грудня.

У виборчі бюлетені буде включено 11 партій: КПРФ, ЛДПР, "Єдина Росія", "Справедлива Росія", СПС, "Яблуко", "Патріоти Росії", "Демократична партія Росія", "Громадянська сила", "Аграрна партія Росії" і "Партія соціальної справедливості", повідомляє РІА Новости.

Трьом партіям - партії "Зелені", партії "Миру і Єдності" і "Народному союзу" - було відмовлено в реєстрації, оскільки ЦВК "забракувала" більше 5% підписів виборців, представлених партіями на підтримку списків кандидатів.

В середу, 31 жовтня, учасникам виборів належить за допомогою лототрона розіграти номери, під якими партії значитимуться у виборчих бюлетенях.

Крім того, шляхом жеребкування партії розділять між собою безкоштовний ефірний час і друкарські площі в державних ЗМІ, які згідно із законом відводяться під передвиборчу агітацію.