У президенти Вірменії мітять 15 осіб

Про це передає агентство РІА «Новости» посилаючись на «Новини-Вірменія».

Прийом документів завершився сьогодні ввечері. З цього ж дня почався процес реєстрації кандидатів, який триватиме до 14 січня. Передвиборна кампанія почнеться 21 січня і завершиться 16 лютого. Президентські вибори відбудуться 18 лютого.

Як повідомила агентству прес-секретар ЦВК Ерміне Арутюнян, з 15 осіб квитанцію про сплату виборчої застави в розмірі 8 мільйонів драмів (майже 20 тисяч доларів) представили поки семеро.

Нинішній президент Вірменії Серж Саргсян є головним фаворитом майбутніх виборів, кандидатуру якого офіційно висунула правляча Республіканська партія Вірменії. На вибори С.Саргсян піде під гаслом ”До забезпеченої Вірменії”.

Крім чинного глави держави, за президентський пост мають намір боротися колишній прем`єр-міністр, лідер партії ”Свобода” Грант Багратян, екс-глава МЗС, голова правління партії ”Спадщина” Раффі Ованнісян, відомий в радянський період дисидент, голова партії ”Об`єднання ”Національне самовизначення ” Паруйр Айрікян. Серед потенційних кандидатів є одна жінка - голова Національного прес-клубу, викладач Вірменського державного педагогічного університету імені Хачатура Абовяна Наріне Мкртчян.