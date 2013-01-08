Біля узбережжя Туреччини стався сильний землетрус
17:22, 08 січня 2013Світ
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Біля узбережжя Туреччини стався землетрус магнітудою 5,7.
Біля узбережжя Туреччині стався сильний землетрус
Землетрус магнітудою 5,7 стався біля Егейського узбережжя Туреччини, повідомляє РІА «Новости».
За даними Геологічної служби США, поштовхи були зафіксовані о 16.16 за місцевим часом. Вогнище землетрусу залягало на глибині 9,9 кілометрів, а його епіцентр розташовувався за 47 кілометрів від острова Бозджаада і за 67 кілометрів від міста Езіне.
Як зазначає агентство Рейтер, поштовхи відчувалися в Стамбулі та його околицях, проте повідомлення про жертв і руйнування не надходили.
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