Біля узбережжя Туреччини стався сильний землетрус

Землетрус магнітудою 5,7 стався біля Егейського узбережжя Туреччини, повідомляє РІА «Новости».

За даними Геологічної служби США, поштовхи були зафіксовані о 16.16 за місцевим часом. Вогнище землетрусу залягало на глибині 9,9 кілометрів, а його епіцентр розташовувався за 47 кілометрів від острова Бозджаада і за 67 кілометрів від міста Езіне.

Як зазначає агентство Рейтер, поштовхи відчувалися в Стамбулі та його околицях, проте повідомлення про жертв і руйнування не надходили.