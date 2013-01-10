У США через сильну епідемію грипу померли вже 18 дітей

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, за даними Центрів з контролю і запобігання захворювань, розташованих в Атланті (штат Джорджія), спалахи захворювання зафіксовані в 41 штаті.

У результаті епідемії, яка розпочалася у цьому році раніше звичайного, померли вже 18 дітей.

Мер Бостона (штат Массачусетс) Томас Меніни оголосив "надзвичайну ситуацію в області суспільної охорони здоров'я".

Лікарі рекомендують всім робити щеплення від грипу. За їх словами, вакцинація необхідна, в першу чергу, літнім людям і дітям, які знаходяться в особливій групі ризику. Влада деяких міст вирішила надавати вакцину безкоштовно.

За словами експертів, цього року епідемія грипу в США обіцяє бути дуже суворою. Лікарні повідомляють про надмірний наплив пацієнтів, людям доводиться подовгу сидіти в чергах в очікуванні прийому. Багатьох з них відправляють лікуватися додому, оскільки приймальні покої переповнені.

Щорічно в США в осінньо-зимовий сезон на грип хворіють від 5% до 20% населення країни. При цьому близько 200 тисяч людей потрапляють до лікарень, від 3 тисяч до 49 тисяч помирають. Більше 35% жителів США щорічно роблять щеплення від грипу.