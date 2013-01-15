США вдосконалили стандарти міжнародних усиновлень

"Цей закон поширить державну акредитацію та умови для схвалення запитів буквально на всі випадки міжнародного усиновлення ... Документ робить обов'язковим для всіх агентств, що надають послуги з усиновлення, підпорядкування стандартам Гаазької конвенції. Агентства повинні будуть отримувати акредитацію через визначене профільне відомство, платити збори за подачу заяви на акредитацію і за саму акредитацію, а також набувати страховку для покриття можливого збитку, пов'язаного з наданням послуг з усиновлення ", - йдеться в тексті документа.

Закон також забезпечить превалювання федеральних законів над деякими законами штатів в тому випадку, якщо вони суперечать один одному, відзначає РІА Новости. США - учасники Гаазької конвенції з усиновлення, до якої Росія приєдналася, але не ратифікувала. Всього в Гаазькій конвенції беруть участь 89 країн.

Росія - учасник конвенції ООН з прав дитини, до якої приєдналися близько 200 країн світу, крім США. Поширення стандартів Гаазької конвенції на усиновлення з країн, які до неї не приєдналися, торкнулися б і РФ, якби 1 січня в Росії не вступив би в силу так званий "закон Діми Яковлєва", що забороняє американцям усиновляти дітей з РФ.