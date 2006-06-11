Кожна десята дівчина до 17 років мала секс з примусу

Секс з примусу – доволі часте явище в житті підлітків, вважають американські вчені. За їх даними, кожна десята дівчина у віці від 14 до 17 років хоча б один раз вступала в інтимні стосунки проти своєї волі.

В опитуванні, проведеному співробітниками Медичного центру Університету Індіани, взяли участь 279 дівчат. Поряд з іншим учасниць запитували, про те, чи боялися вони коли-небудь розсердити своїх партнерів або спровокувати їх на розрив, відмовившися займатися з ними сексом.

41% загальної кількості опитаних визнали, що хоча б один раз погоджувалися на секс, не маючи на те ніякого бажання, а 10% повідомили, що їхні партнери силою примушували їх займатися сексом. 38% опитаних заявили, що вступали у інтимні відносини проти своєї волі, оскільки боялися розсердити або образити своїх хлопців.

Серед чинників, які сприяють сексу з примусу в підлітковому середовищі, дослідники відзначають тривалі стійкі відносини з партнером, наявність спільної дитини, вживання наркотиків і алкоголю.

Дівчата, що стикалися з сексом з примусу в короткочасних і в постійних відносинах, а також жертви згвалтувань, значно більше схильні до нападів депресії і тривожності, зауважують науковці. Крім того, вимушені сексуальні контакти часто є причиною незапланованих вагітностей і венеричних захворювань.

Звіт про дослідження оприлюднено в журналі Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine.

Медпортал.ру