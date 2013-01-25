Влада Лівії гарантує безпеку заарештованих українців

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, про це заявив директор Департаменту Європи МЗС Лівії під час політичних консультацій на рівні директорів територіальних департаментів МЗС України і Держави Лівія, які відбулися у Києві 22 січня.

«Лівійська сторона гарантує і гарантуватиме належну безпеку утримуваних громадян нашої держави», - зазначається у повідомленні.

Ключовими темами переговорів були питання покращення умов утримання засуджених та затриманих в Лівії українців, надання їм необхідного медичного обслуговування, а також забезпечення безпеки українців в умовах погіршення безпекової ситуації у районі їхнього утримання.

У ході консультацій сторони також детально обговорили широке коло питань, пов’язаних з активізацією політичного діалогу на високому рівні, зокрема, питання організації візиту до Лівії Спеціального представника України з питань Близького Сходу та Африки у березні-квітні цього року, а також проведення чергового засідання Міжурядової українсько-лівійської комісії зі співробітництва.

Співрозмовники обмінялися думками щодо умов забезпечення безпеки та охорони дипломатичних місій обох країн у Тріполі та Києві, візових питань, а також можливостей активізації двосторонньої співпраці у галузі освіти та підвищення кваліфікації.

На цю тему: Українські громадяни залишаються під арештом у Лівії

Як повідомляв УНІАН, 4 червня 2012 року військовий суд у Тріполі виніс вирок у справі 19 громадян України, двох громадян Росії і трьох громадян Білорусі, які з серпня 2011 року утримувались революційною бригадою „Аль-Каакаа”.

Суд підтвердив обвинувачення, висунуті лівійською прокуратурою, і визнав затриманих «винними в участі у ремонті військової техніки для режиму Каддафі, що використовувалася проти лівійського народу».

Згідно з вироком суду, один громадянин РФ засуджений до довічного ув’язнення, решта затриманих, зокрема 19 українських громадян, один росіянин і троє громадян Республіки Білорусь, засуджені до позбавлення волі строком на 10 років.

20 червня офіс державних адвокатів Тріполі подав апеляцію з оскарження вироку у справі 19 засуджених українців.

МЗС вважають, що вирок у вигляді 10 років позбавлення волі з виправними роботами є невиправдано жорстким. У цьому зв’язку міністерством та Посольством України в Лівії здійснюються комплексні заходи щодо забезпечення перегляду цього судового рішення.