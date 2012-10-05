Українські громадяни залишаються під арештом у Лівії

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.Нагорний сказав на засіданні прес-клубу в Міністерстві закордонних справ України.

«Моя особиста думка, що будуть прийняті більш м’які рішення, тому що перше рішення лівійського суду фактично було рішенням по всій групі затриманих», - сказав посол, нагадавши, що одного громадянина Росії з цієї групи засудили до довічного ув’язнення, решту до 10 років позбавлення волі. «Треба розуміти, що обставини кожної людини, це якісь персональні обставини, і не можна міряти всіх однією міркою. Ми сподіваємося, що ті, хто був менше задіяний в якихось процесах, будуть або звільнені, або терміни їх ув’язнення будуть зведені до мінімальних», - додав посол.

Він повідомив, що на сьогодні ще не визначено терміни розгляду апеляції на рішення лівійського суду, яку подала українська сторона. За словами посла, на сьогодні важко сказати, коли відбудеться наступне судове засідання, оскільки зараз триває процес формування уряду країни, який супроводжується нарощуванням політичної конфронтації між різними силами. Для цього, за словами посла, частково використовується і судова система. Він повідомив, що останніми днями лівійські суди завантажені розглядом справ колишніх посадовців режиму Муаммара Каддафі.

Водночас посол запевнив, що українська сторона докладає максимальних зусиль, щоб розгляд апеляції відбувся найближчим часом.

Посол також відзначив, що ситуація з 4 громадянами України, які перебувають на території бригади «Революціонери Тріполі», значно гірша в правовому плані, ніж ситуація з 19 громадянами України стосовно яких вже відбулося перше судове засідання, оскільки керівництво цієї бригади відмовляється передавати заарештованих до суду, чи допускати до них представників прокуратури для проведення слідчих дій, мотивуючи це тим, що будь-які позитивні рішення можуть бути сприйняті, як дискримінаційні, оскільки очікується, що їх можуть звинуватити або в підкупі, або в послабленні стосовно «ворогів Лівії».

Посол також повідомив, що українським дипломатам вдалося добитися покращання умов перебування цих чотирьох українських громадян і нещодавно їх перевели в нове приміщення, в якому є душ та кондиціонер.

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Як повідомляв УНІАН, 4 червня 2012 р. військовий суд у Тріполі виніс вирок у справі 19 громадян України, двох громадян Росії і трьох громадян Білорусі, які з серпня 2011 року утримувались революційною бригадою „Аль-Каакаа”.

Суд підтвердив обвинувачення, висунуті лівійською прокуратурою, і визнав затриманих «винними в участі у ремонті військової техніки для режиму Каддафі, що використовувалася проти лівійського народу».

Згідно з вироком суду, один громадянин РФ засуджений до довічного ув’язнення, решта затриманих, зокрема 19 українських громадян, один росіянин і троє громадян Республіки Білорусь, засуджені до позбавлення волі строком на 10 років.

20 червня офіс державних адвокатів Тріполі подав апеляцію з оскарження вироку у справі 19 засуджених українців.