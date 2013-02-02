США: "Хезболла" може скористатися хаосом у Сирії

Таку думку висловив міністр оборони США Леон Панетта, передає France 24.

"Хаос в Сирії створює умови, за яких ця зброя може вільно переміщатися через державні кордони і потрапити в руки" Хезболли ", що, безсумнівно, стане серйозним приводом для занепокоєння", - заявив Л.Панетта.

За даними джерела в американському військовому відомстві, в США мають інформацію про нанесення Ізраїлем удару по військових об'єктах Сирії 31 січня. Його метою були пускові позиції зенітних ракет і склад, на якому зберігалися хімічні агенти для створення бойових отруйних речовин.

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Коментуючи ситуацію з бомбардуванням, глава Пентагону повідомив, що не може розкривати суть переговорів з ізраїльським військовим командуванням, але може припустити, що Вашингтон повністю підтримав рішення про проведення даної операції. "США підтримують будь-які кроки, які гарантують запобігання потрапляння зброї до рук терористів", - цитує РосБізнесКонсалтинг.