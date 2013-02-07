В Узбекистані заарештували кількох банкірів

Низку керівників банків затримали в Узбекистані за незаконні операції з валютою.

Про це повідомляють РІА Новости, посилаючись на джерело в правоохоронних органах республіки.

За словами співрозмовника агентства, на цей час заарештовані заступник голови банку "Іпотека" Музаффар Ерматов, управляючий Ташкентською міською філією банку Алішер Усманов, а також п'ять інших керівників кредитних організацій. "Кілька керівників "Халк банку", у тому числі глава Ташкентського філіалу втекли". Він зазначив, що банкіри в період з 2010 по 2012 роки організували злочинну схему з придбання валютних коштів за державним курсом і подальшого їх збуту на «чорному» ринку.

Різниця між курсом іноземних валют, установленим Центробанком Узбекистану, і "чорним" курсом становить близько 35%. Валюта за держкурсом, в основному, необхідна для статистичних звітів, проте раніше банкіри, використовуючи різні схеми, продавали готівкову іноземну валюту за держкурсом фізичним особам, які далі продавали її на третину дорожче на "чорному" ринку. ї

З 1 лютого в Узбекистані продаж іноземної валюти фізособам здійснюється тільки в безготівковій формі і в розмірі 2000 доларів на людину в один квартал. Валютні кошти з карти можна використовувати й переводити тільки за межами країни, проте якщо громадянин республіки побажає зняти з картки свої гроші, то узбецькі банки видадуть вже не валюту, а суму за державним курсом.