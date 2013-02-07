США ввели нові санкції відносно Ірану

Також США встановили санкції проти іранської державної телекомпанії, повідомляє РІА Новости з посиланням на Рейтерс.

Мінфін США заявив, що нові заходи скорочують список країн, які, не порушуючи санкційний режим США, можуть купувати нафту в Ірану. Санкції також ускладнюють Тегерану доступ до коштів, виручених від продажу нафти за кордон.

Також США в середу ввели санкції стосовно державної телекомпанії IRIB. Компанія під керівництвом Еззатолли Заргамі (Ezzatollah Zarghami), за даними міністерства фінансів США, займається цензурою і транслюванням здобутих під тиском зізнань політичних в'язнів.

Представник міністерства фінансів заявив, що "до тих пір, поки Іран не реагує на стурбованість світового співтовариства його ядерною програмою, США буде застосовувати санкції і посилювати економічний тиск на іранський режим". США, низка інших країн Заходу і Ізраїлю звинувачують Іран в розробці ядерної зброї під прикриттям програми мирного атома. В даний час відносно Ірану діють чотири санкційні резолюції Ради Безпеки ООН і прийняті в односторонньому порядку низкою країн і організацій резолюції, що вимагають від Ірану забезпечити повну прозорість ядерної програми і довести її виключно мирну спрямованість.