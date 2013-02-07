Росія почала зворотний відлік до Олімпіади в Сочі (фото)

Зимові Олімпійські ігри в Сочі почнуться рівно через рік, 7 лютого 2014 року. Годинник запустив повноважний представник президента РФ в Центральному федеральному окрузі Олександр Бєглов. У церемонії взяли участь мер Москви Сергій Собянін, а також відомі російські спортсмени Світлана Журова, Світлана Хоркіна, Олеся Владикіна та Іван Ухов, повідомляє РІА "Новости".

Годинники був розроблений компанією "Омега" - всесвітнім партнером Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Його висота становить 6 м 16 см, вага - 7800 кг. Подібні годинники в середу запущені в адміністративних центрах восьми федеральних округів РФ - Москві, Санкт-Петербурзі, Нижньому Новгороді, Ростові-на-Дону, Єкатеринбурзі, Новосибірську, П'ятигорську, Хабаровську, а також в столиці Олімпіади-2014 - Сочі.