Саакашвілі зачитає щорічне звернення з бібліотеки

Як передає РІА «Новости», доповідь М.Саакашвілі повинна була стати першим виступом перед парламентом восьмого скликання.

"Президент прийняв рішення звернутися до грузинського суспільства з тією ж доповіддю із залу Національної бібліотеки в Тбілісі", - заявила М.Манджгаладзе, зазначивши, що президент зачитає звернення 8 лютого.

Спікер парламенту Давид Усупашвілі заявив на засіданні бюро, що "президент, згідно з Конституцією Грузії, має право виступити в парламенті, проте за рішенням більшості це відбудеться пізніше, зокрема, після того, як будуть прийняті конституційні зміни".

Депутати від правлячої коаліції "Грузинська мрія" раніше запропонували президентській партії "Єдиний національний рух", яка перейшла в опозицію після парламентських виборів, проголосувати за конституційні зміни, згідно з якими, глава держави буде позбавлений повноважень розпускати парламент.