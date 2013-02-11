Під час свята в Індії у тисняві загинуло 36 осіб

Кількість загиблих внаслідок тисняви на залізничній станції в північноіндійському місті Аллахабад (штат Уттар-Прадеш), яке стало центром святкування свята індуїста Кумбх Мела, досягла 36 осіб, передає РІА Новости.

Серед жертв багато прочан, які прибули на свято. За даними телеканалу IBN, тиснява почалася увечері 10 лютого після того, як зламалися поручні моста, перекинутого через залізницю. Місцеві ЗМІ повідомляють, що паніку спровокували дії поліцейських, які за допомогою кийків почали наводити лад у натовпі.

Влада Уттар-Прадеша створила спеціальну комісію з розслідування причин трагедії. На станції на момент трагедії перебувало більш як 200 тис. осіб. Всього 10 лютого в Аллахабаді зібралося близько 30 млн. прочан, які мали намір зануритися в священні для індусів води Гангу з нагоди "Мауні Амавасії", - одного з найважливіших днів 55-денного свята.

Вважається, що обмивання в священних водах в дні Кумбх Мели, які почалася цього року 14 січня, здатне наблизити людину до пізнання її дійсної природи і позбавити від гріхів. Під час свята в минулі роки не раз траплялася тиснява з десятками жертв, тому влада вживає посилених заходів для гарантування безпеки.