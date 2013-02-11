Імена для супутників Плутона вибиратимуть в інтернеті

Першовідкривачі двох нових супутників Плутона, які поки носять позначення "P4" і "P5", запропонували інтернет-користувачам вибрати найбільш підходящі для них назви, які потім будуть запропоновані для затвердження Міжнародній астрономічній спілці. Про це повідомляють РІА «Новости».

Четвертий і п'ятий супутники Плутона - P4, розмір якого становить від 13 до 34 кілометрів і P5 (від 15 до 24 кілометрів) - були відкриті в 2011 і 2012 роках за допомогою космічного телескопа "Хаббл" групою під керівництвом Марка Шуолтера з Інституту проекту SETI.

Згідно з правилами Міжнародної астрономічної спілки супутники Плутона повинні отримувати імена персонажів греко-римської міфології, які пов'язані з підземним царством Аїда. Першовідкривачі, перш ніж пропонувати свій варіант, вирішили звернутися до "колективному розуму".

На спеціально створеному сайті Pluto Rocks бажаючі можуть вибрати одну або кілька із 12 міфологічних імен, які здадуться найвдалішими для супутників Плутона. У числі запропонованих варіантів - Ахерон (річка в підземному царстві), Алекто (богиня помсти), Цербер, Ереб, Еврідіка, Геркулес, Гіпнос (бог сну), Лета, Обол (монета, яку слід сплатити Харону), Орфей, Персефона, Стікс . Деякі з цих назв вже носять астероїди, але для супутників Плутона може бути запропонований інший варіант написання. Бажаючі можуть запропонувати свій варіант назви, що не входить у список, проте і він, як підкреслюють вчені, повинен мати відношення до Аїда.

Астрономи відзначають, що голосування, яке завершиться 25 лютого, буде мати лише "дорадчу" роль - вони не беруть на себе зобов'язання назвати супутники саме так, як буде вирішено інтернет-користувачами. В даний час в голосуванні лідирують Стікс і Цербер. У неформальному голосуванні, яке проводилося в соціальних мережах влітку 2011 року після відкриття P4, лідирували зовсім інші персонажі - зі світу Діснея, книг про Гаррі Поттера, і книг Говарда Лавкрафта.