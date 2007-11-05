Пожежа у російському будинку для людей похилого віку: знайшли тіла 30 загиблих

На даний час із 32 зниклих при пожежі в будинку для людей похилого віку у селищі Вел’є-Нікольське Тульської області Росії знайдено тіла 30 загиблих, із них сім упізнано. Про це повідомляють РІА «Новости».

За інформацією керівника слідчого управління слідчого комітету при прокуратурі РФ по області Андрія ПОНОМАРЬОВА, двоє людей вважаються зниклими безвісти. За його словами, створено слідчу групу, яка проводить слідчі дії, йде опитування свідків і потерпілих, відпрацьовуються версії причин пожежі.

Начальник управління Держпожнагляду МНС Росії Юрій НЕНАШЕВ повідомив РІА «Новости», що займання в будинку для людей похилого віку сталося, ймовірно, через замикання електропроводки.

"За попередніми даними, причиною займання став аварійний режим роботи електромережі в одній із житлових кімнат на другому поверсі. За словами очевидців, у кімнаті задимілася люстра, потім вона впала й вогонь перекинувся на речі та меблі", - сказав він. Ю.НЕНАШЕВ нагадав, що раніше під час перевірок пожежні інспектори вказували в розпорядженнях, що електропроводка в будівлі перебуває в пожежонебезпечному стані, проте ці порушення так і не було усунено.

Представник МНС зазначив, що зіграло свою трагічну роль те, що в будинку пристарілих не було пожежної сигналізації та системи сповіщення про пожежу. Повідомлення про займання надійшло до служби "01" приблизно через півгодини після того, як почалася пожежа, розповів Ю.НЕНАШЕВ.

Проте до таких великих жертв, на його думку, призвела не тільки й не стільки відсутність систем протипожежного захисту, скільки неправильні дії персоналу установи. "У будівлі було четверо сходів і всі вони були вільні. Їх цілком би вистачило, щоб вчасно вивести всіх людей. Проте персонал почав виводити людей із першого поверху, а не з другого, де виникла пожежа. Таким чином, неправильний напрямок евакуації, судячи з усього, й призвів до таких великих жертв", - сказав представник МНС.

Він зазначив, що на даний час пожежники й слідчі прокуратури з`ясовують, скільки осіб із обслуговуючого персоналу перебувало на момент пожежі в будинку для людей похилого віку. "За штатом їх має бути 20 осіб, але, скільки їх було насправді, ще належить з`ясувати. У нас є сумніви в тому, що персоналу було достатньо", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, пожежа в будинку для людей похилого віку під Тулою сталася в неділю, 4 жовтня. В гасінні пожежі брали участь понад 100 осіб і 22 одиниці техніки.