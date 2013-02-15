Через страйк охоронців скасовано сотні авіарейсів у Німеччині
00:25, 15 лютого 2013Світ
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Через страйк співробітників служб безпеки аеропортів Дюссельдорфа й Гамбурга скасовано понад 250 рейсів.
Страйкарі вимагають підвищення зарплат мінімум на третину, передають РІА «Новости». Однак переговори з роботодавцями зайшли у глухий кут. У свою чергу профспілки погрожують подальшими страйками, і також 15 лютого.
Аеропорти Дюссельдорфа й Гамбурга входять до найбільш завантажених у Німеччині, займаючи 3 і 5 місця відповідно за обсягом пасажиропотоку. Дюссельдорфський аеропорт за день приймає і відправляє майже 44,5 тисячі пасажирів, гамбурзький - понад 37 тисяч.
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