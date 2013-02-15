Через страйк охоронців скасовано сотні авіарейсів у Німеччині

Страйкарі вимагають підвищення зарплат мінімум на третину, передають РІА «Новости». Однак переговори з роботодавцями зайшли у глухий кут. У свою чергу профспілки погрожують подальшими страйками, і також 15 лютого.

Аеропорти Дюссельдорфа й Гамбурга входять до найбільш завантажених у Німеччині, займаючи 3 і 5 місця відповідно за обсягом пасажиропотоку. Дюссельдорфський аеропорт за день приймає і відправляє майже 44,5 тисячі пасажирів, гамбурзький - понад 37 тисяч.