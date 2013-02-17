НАТО погодилось не використовувати авіацію для прикриття афганських операцій

Командувач силами НАТО в Афганістані генерал Джозеф Данфорд підтримав оголошену президентом Афганістану Хамідом Карзаєм заборону використовувати авіацію НАТО для підтримки військових операцій афганських сил безпеки в населених пунктах, пише ВВС Україна.

За словами генерала Данфорда, сили міжнародної коаліції можуть надавати допомогу афганським військам іншими методами. Генерал додав, що сили НАТО досягли значного прогресу в намаганнях уникати жертв серед мирного населення.

Президент Карзай заборонив використання авіації НАТО через кілька днів по тому, як в провінції Кунар під час нічного авіарейду загинули 10 мирних жителів, переважно жінки і діти.