США мають намір домовитися з Росією про скорочення ядерних озброєнь

Про це заявила на саміті з ядерного стримування в. о. першого заступника держсекретаря США з контролю за озброєннями і міжнародної безпеки Роуз Геттемюллер, повідомляє РІА Новости.

"США ясно дали зрозуміти, що ми віддані завданню поступового скорочення загальної кількості ядерних озброєнь, в тому числі роботі над новими угодами з Росією про скорочення всіх категорій озброєнь - стратегічних, нестратегічних, розгорнутих і нерозгорнутих", - сказала Геттемюллер.

Заради реалізації цієї мети, додала вона, США ведуть з Росією діалог, покликаний забезпечити стратегічну безпеку і прозорість обох країн. "Одним з пріоритетів у цій сфері є нестратегічні ядерні озброєння. США намагаються розпочати переговори з Росією щодо вирішення проблеми нерівності між арсеналами нестратегічного зброї Росії і США", - сказала Геттемюллер. Відомості про точну кількість наявних у них тактичних озброєнь ні США, ні Росія не розголошують.