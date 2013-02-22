США мають намір домовитися з Росією про скорочення ядерних озброєнь

08:28, 22 лютого 2013
Світ
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США хотіли б розпочати з Росією переговори про скорочення всіх видів ядерних озброєнь, в тому числі нестратегічних. 

Відомості про точну кількість озброєнь ні США, ні Росія не розголошують / Фото: carnegieendowment.org

Про це заявила на саміті з ядерного стримування в. о. першого заступника держсекретаря США з контролю за озброєннями і міжнародної безпеки Роуз Геттемюллер, повідомляє РІА Новости.

"США ясно дали зрозуміти, що ми віддані завданню поступового скорочення загальної кількості ядерних озброєнь, в тому числі роботі над новими угодами з Росією про скорочення всіх категорій озброєнь - стратегічних, нестратегічних, розгорнутих і нерозгорнутих", - сказала Геттемюллер.

Заради реалізації цієї мети, додала вона, США ведуть з Росією діалог, покликаний забезпечити стратегічну безпеку і прозорість обох країн. "Одним з пріоритетів у цій сфері є нестратегічні ядерні озброєння. США намагаються розпочати переговори з Росією щодо вирішення проблеми нерівності між арсеналами нестратегічного зброї Росії і США", - сказала Геттемюллер. Відомості про точну кількість наявних у них тактичних озброєнь ні США, ні Росія не розголошують.

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