Сирійські повстанці захопили ядерний реактор

У 2007 році всі споруди на об'єкті були знищені ізраїльською авіацією, тому про захоплення повстанцями діючого ядерного реактора не йдеться.

Представники опозиції повідомили, що відтоді«Аль-Хубар», мабуть, використовувався як військова база: в одному з ангарів на території об'єкта знайшли боєготову балістичну ракету "Скад". Крім того, повстанці бачили, що перед штурмом урядові вертольоти евакуювали з «Аль-Хубар» обладнання та особовий склад. Що саме вивозили з бази, опозиціонери не знають: нічого особливо цінного чи небезпечного на захопленому об'єкті вони не виявили.

На цю тему: Сирійські повстанці захопили найбільшу ГЕС країни (відео)

Водночас повстанці припустили, що саме звідти урядові сили запускали балістичні ракети по опозиціонерах, які діють у провінціях Хомс і Алеппо. Дальність дії цих ракет дозволяє вражати цілі за кількасот кілометрів.

Крім того, керівництво опозиції вважає, що завдяки розвиненій комунікаційній інфраструктурі «Аль-Хубар» був одним з головних командних пунктів сирійської армії на сході країни.

У 2007 році Сирія звинуватила Ізраїль в неспровокованому нападі на «звичайну військову базу». При цьому уряд країни відмовився пустити на руїни знищеного об'єкта інспекторів МАГАТЕ, які хотіли з'ясувати, чи справді там йшло будівництво ядерного реактора.

Повстанці вже заявили, що якщо інспектори МАГАТЕ ще не втратили інтересу до цього об'єкту, то можуть приїхати і оглянути його в будь-який зручний для них час.

По темі: Росія стверджує, що Сирія контролює свою хімічну зброю

За останні місяці сили опозиції домоглися значних успіхів на сході Сирії, повідомляє Лента.ру. Вони захопили кілька важливих військових баз і відтіснивши супротивника з більшості районів найбільшого міста регіону Дейр аз-Заура. Урядові війська ще тримають під своїм контролем південь цього населеного пункту, а також місцевий аеропорт.