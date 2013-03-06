У Челябінську вже майже нічого не нагадує про падіння метеорита

Ремонтні бригади відновили скло 98,9% будівель, що постраждали при падінні метеорита в Челябінській області, повідомляє в середу ГУМНС РФ по області.

Метеорит впав у регіоні 15 лютого - вибухова хвиля вибила вікна більш ніж у 7 тисячах будівель, з яких більше 6 тисяч - житлові будинки, пише РІА Новости. За даними Мінрегіону, за медичною допомогою звернулися понад 1,6 тисячі постраждалих.

"Всього з початку робіт відновлено скло 7,239 тисячі будинків - 98,9%. Із них 6,045 тисячі житлових будинків, 295 закладів охорони здоров'я, 27 закладів соціального захисту, 729 освітніх установ, 100 закладів культури, 43 об'єкти фізкультури і спорту", - йдеться в повідомленні.

Раніше регіональне управління МНС повідомляло, що на вівторок були повністю ліквідовані наслідки падіння метеорита в Увельскому, Червоноармійському, Соснівському, Троїцькому районах та Троїцькому міському окрузі.

Радіаційний фон в області в межах норми.