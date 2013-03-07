Чехія, Угорщина, Польща та Словаччина створять спільний військовий підрозділ.

Рішення про це сторони ухвалили на саміті у Варшаві, повідомляє радіо «Свобода».

До 2016 року близько трьох тисяч військовослужбовців з чотирьох країн мають бути готові до спільних операцій з підтримання миру і врегулювання криз.

Чотири країни, які раніше були сателітами СРСР, зараз об’єднані у так звану Вишеградську групу. Усі вони є членами Європейського Союзу і НАТО.

Участь у саміті у Варшаві в середу взяли канцлер Німеччини Ангела Меркель і Президент Франції Франсуа Олланд.

У спільній заяві учасники саміту відзначили, що багатонаціональна співпраця необхідна, оскільки так за умов світової фінансової кризи можна менше витрачати на оборону.