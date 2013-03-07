Чехія, Угорщина, Польща та Словаччина створять спільний військовий підрозділ

08:25, 07 березня 2013
Світ
690 0

Вишеградська група хоче зменшити витрати на оборону.

Вишеградська група / Зображення: Burrows з Вікіпедії

Чехія, Угорщина, Польща та Словаччина створять спільний військовий підрозділ.

Рішення про це сторони ухвалили на саміті у Варшаві, повідомляє радіо «Свобода».

До 2016 року близько трьох тисяч військовослужбовців з чотирьох країн мають бути готові до спільних операцій з підтримання миру і врегулювання криз.

Чотири країни, які раніше були сателітами СРСР, зараз об’єднані у так звану Вишеградську групу. Усі вони є членами Європейського Союзу і НАТО.

Участь у саміті у Варшаві в середу взяли канцлер Німеччини Ангела Меркель і Президент Франції Франсуа Олланд.

У спільній заяві учасники саміту відзначили, що багатонаціональна співпраця необхідна, оскільки так за умов світової фінансової кризи можна менше витрачати на оборону.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter