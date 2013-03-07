Толоконнікова з Pussy Riot просить про умовно-дострокове звільнення
08:36, 07 березня 2013Світ
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Засуджена учасниця панк-групи Pussy Riot Надія Толоконнікова звернулася в суд Мордовської області з клопотанням про умовно-дострокове звільнення.
Надія Толоконнікова просить УДО / Фото: Денис Бочкарьов
Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на адвоката Толоконнікової Ірину Хрунову.
П'ять дівчат в кінці лютого 2012 прийшли в храм Христа Спасителя в Москві і, одягнувши маски, провели так званий панк-молебень. Відеоролик з виступом був викладений в інтернеті і викликав суспільний резонанс.
Поліція затримала трьох учасниць акції - Толоконнікову, Марію Альохіну і Катерину Самуцевич, яких Хамовнічеський суд Москви у серпні минулого року засудив до двох років колонії загального режиму за хуліганство. Мосміськсуд в жовтні минулого року змінив Самуцевич покарання на умовне і звільнив з-під варти в залі суду. Вирок Альохіній і Толоконніковій залишли в силі.
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