Толоконнікова з Pussy Riot просить про умовно-дострокове звільнення

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на адвоката Толоконнікової Ірину Хрунову.

П'ять дівчат в кінці лютого 2012 прийшли в храм Христа Спасителя в Москві і, одягнувши маски, провели так званий панк-молебень. Відеоролик з виступом був викладений в інтернеті і викликав суспільний резонанс.

Поліція затримала трьох учасниць акції - Толоконнікову, Марію Альохіну і Катерину Самуцевич, яких Хамовнічеський суд Москви у серпні минулого року засудив до двох років колонії загального режиму за хуліганство. Мосміськсуд в жовтні минулого року змінив Самуцевич покарання на умовне і звільнив з-під варти в залі суду. Вирок Альохіній і Толоконніковій залишли в силі.